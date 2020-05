Rücksichtslos : Riskant überholt und in die Büsche

Leverkusen/Burscheid Unfall auf der L 291: Laut Polizei fuhr der betrunkene Leverkusener am Montagabend gegen 19 Uhr mit seinem Lieferwagen in Richtung Leverkusen. Nach Angaben von Zeugen überholte er bereits vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise.

(gut) Ein Leverkusener Paketbote hat in Burscheid-Kuckenberg durch ein riskantes Überholmanöver einen Unfall mit drei Leichtverletzten gebaut, der leicht hätte weit schlimmer ausgehen können. Laut Polizei fuhr der betrunkene 25-Jährige am Montagabend gegen 19 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der L 291 in Richtung Leverkusen. Nach Angaben von Zeugen überholte er bereits vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise. Bei dem Versuch, den BMW Mini einer Leichlingerin (49) zu überholen, berührte er den Kleinwagen und geriet ins Schleudern. Dadurch prallte der Lieferwagen auf den davor fahrenden Ford eines Leverkuseners (62), schleuderte über die Gegenfahrbahn gegen einen Leitpfosten und kam in einer Böschung zum Stehen. Alle drei beteiligten Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Zwei Autos, darunter der stark beschädigte Lieferwagen, mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 17.000 Euro. Den Paketboten, der seinen Führerschein nun erst mal los ist, erwartet ein Strafverfahren. Foto: Polizei