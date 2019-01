Unfall in Leverkusen : „Ampel war grün“ - Fahrer beschuldigen sich gegenseitig

Leverkusen In der Nacht zu Samstag sind zwei Autos auf dem Willy-Brandt-Ring in Leverkusen-Schlebusch miteinander kollidiert. Vier Personen wurden leicht verletzt. Beide Fahrer beschuldigten sich gegenseitig. Bei einem gab es Hinweise auf Alkohol und Drogen am Steuer.

Laut Polizei hatte der 39-Jährige eigenen Angaben zufolge mit seinem schwarzen 3er BMW aus Wiesdorf kommend den Willy-Brandt-Ring in Richtung Schlebusch befahren. An der Unfallstelle sei er dann "ganz sicher bei Grün" nach links in Richtung Karl-Carstens-Ring abgebogen. "Der Mercedes kam mir auf der Gegenspur entgegen - auf der Kreuzung sind wir kollidiert." Der Mercedes-Fahrer müsse bei Rot gefahren sein, vermutete der unverletzt gebliebene 39-Jährige gegenüber der Polizei.

Dem widersprach der Daimler-Fahrer: Aus Richtung Bergisch Gladbach kommend sei er mit seinen Beifahrern auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Wiesdorf unterwegs gewesen: "Unsere Ampel stand auf Grün. Wir wollten mit circa 70 Stundenkilometern geradeaus durchziehen." Das andere Auto sei von links eingefahren und habe sie "erwischt - dann hat’s geknallt", bestätigten auch die Mitinsassen des 23-Jährigen. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und ambulant in einer Klinik behandelt.

Beide Pkw wurden ebenso wie eine Fußgängerampel komplett beschädigt. Zur Beweissicherung stellten die Polizisten die Autowracks sicher. Bei dem BMW-Fahrer ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ihm wurden Blutproben entnommen.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere der jeweiligen Ampelschaltung machen können, um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

