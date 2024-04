Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Köln in Leverkusen und der Region Offene Stellen bei jedem zweiten Handwerksbetrieb

Diese Zusammenfassung liest sich wenig rosig: „Die Handwerkskonjunktur im Kammerbezirk Köln kühlt weiter ab – Rückläufige Umsatz-, Nachfrage- und Beschäftigtenentwicklung setzt Betrieben zu“, meldet die Handwerkskammer Köln in ihrem aktuellen Konjunkturbericht. Die Geschäftslage bleibe weiterhin eingetrübt. „In der aktuellen Umfrage bewerten 40,6 Prozent der befragten Betriebe ihre Geschäftslage als gut, 41,1 Prozent als befriedigend und 18,3 Prozent als schlecht. Damit liegt der Saldo aus Gut- und Schlechtbewertungen bei 22 Punkten und fällt zum fünften Mal in Folge“, heißt aus der Kammerzentrale in Köln.