Leverkusen/Leichlingen : Lichterfahrt der Landwirte am Samstagabend

Lichterfahrt der Landwirte am Samstagabend

Leverkusen/Leichlingen Die hübsch beleuchteten Trecker haben schon 2020 für staunende Gesichter gesorgt, als die Parade durch Leichlingen und Leverkusen fuhr. Jetzt gibt es die Neuauflage.

Die leuchtenden Trecker fahren wieder. An diesem Samstag, 11. Dezember, möchten „wir mit dieser Tour gerne ein Zeichen setzen für alle Menschen, die in den letzten Tagen nach einem Funken Hoffnung gesucht habe. Ihr seid nicht alleine, Eure Landwirtinnen und Landwirte“, kündigen die Initiatoren an.