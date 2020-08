Corona akltuell : Diese Kassenärzte testen auch selbst

Leverkusen/Leichlingen Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein hat auf ihrer Sonderseite zum Coronavirus (www.coronavirus.nrw) eine Übersicht über Praxen aus dem Rheinland online gestellt, die sich grundsätzlich bereit erklärt haben, freiwillig Abstriche auf das Coronavirus bei Patienten aus Nordrhein durchzuführen.

In Leverkusen sind das: Dr. Uwe Barthold, Adolf-Kaschny-Straße 19b; Dr. Janoz Farkas, Felix-von-Roll-Straße 6; Dr. Helga Steg-Thomeczek, Wiesdorer Platz 9, Dr. Nadine Wilms, Birkenbergstraße 14. In Leichlingen: Dr. Chistian Sartorius, Am Büscherhof 3a