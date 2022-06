Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Opladen : Mann schubst und bestiehlt 91-Jährige

Leverkusen-Opladen Ein Unbekannter hat einer Seniorin die Handtasche vom Rollator gerissen und die Geldbörse rausgeholt. Die konnte ihm die 91-Jährige zwar entreißen. Mit einem 50-Euro-Schein gelang ihm dennoch die Flucht vom Tatort.

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine 91-Jährige an der Haltestelle „Berliner Platz“ an der Düsseldorfer Straße in Opladen geschubst und sich ihre im Rollator liegende Handtasche gegriffen, meldet die Polizei.