Polizei: Könnte der gesuchte Exhibitionist von Leverkusen sein Mann belästigt Frau in Opladen

Leverkusen-Opladen · Hat sich der Exhibitionist, der derzeit von der Polizei in Leverkusen gesucht wird, wieder einer Frau genähert? Die Behörde berichtet von einem Vorfall am Dienstagnachmittag in Opladen. Und schließt nicht aus, dass der Täter der Mann ist, der sich seit Februar in unschicklicher Weise mehrfach Frauen und Kindern gezeigt hat.

15.03.2023, 16:51 Uhr

Erneut ein sexueller Übergriff auf eine Frau in Leverkusen: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dienstagnachmittag soll ein 1,70 Meter großer, dunkelblonder, 17 bis 18 Jahre alter Mann eine Frau an der Fritz-Henseler-Straße sexuell belästigt haben. Die Frau gab bei der Polizei an, dass er sie am Eingang eines Mehrfamilienhauses von hinten angegangen und ihr Gesäß berührt habe. Als sie um Hilfe rief, eilte er Richtung Kanalstraße davon. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpulli und blaue Jeans. Es könnte sich um den Exhibitionisten handeln, der sich in jüngster Zeit an mehreren Orten vor Frauen und Kindern entblößte, sagt die Behörde. Seite Mitte Februar sind mehrere Vorfälle in Lützenkirchen, Opladen und Quettingen bekannt, bei denen sich ein ebenfalls als 17 bis 18-jährig und blond beschriebener Mann Frauen und Kindern in unziemlicher Weise zeigte. Die Polizei fahndet öffentlich nach ihm. Von ihr stammt ein entsprechendes Fahndungsplakat, das in Leverkusen im Umlauf ist (wir berichteten), aber nicht. Hinweise zu dem jüngsten Vorfall in Opladen und zu den vorausgegangenen Fällen mit dem Exhibitionisten nimmt die Polizei unter 0221 229-0 entgegen.

(LH)