Polizei sucht nach Überfall in Leverkusen dringend Zeugen Unbekannte schlagen Frau in ihrer Wohnung nieder

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf eine 83-jährige Schlebuscherin am Wochenende nun dringend Zeugen. Ersten Ermittlungen der Kripo zufolge hatten ein oder mehrere Unbekannte am vergangenen Samstag gegen 5 Uhr zunächst ein Fenster zur Wohnung der Frau an der Bogenstraße aufgehebelt.