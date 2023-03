Mann entblößt sich vor Frauen und Mädchen in Leverkusen und Leichlingen Unbekannte erstellen Fahndungsplakat zu Exhibitionisten

der Exhibitionist, nachdem die Polizei derzeit in Leverkusen sucht, soll sich am Mittwochnachmittag in Lützenkirchen nochmal einer Frau von hinten genähert und sie angefasst haben. Als die Frau anfing zu schreien, soll der Mann weggerannt sein: So steht es auf einem Fahndungsplakat, das derzeit in Leverkusen im Umlauf ist, die bisher bekannten Vorfälle beschreibt und Hinweise an die Polizei erbittet.