Quer durch Leverkusen Umstrittene Fernleitung für Erdgas ist fertig gestellt

Die letzte Schweißnaht der umstrittenen Fernleitung Voigtslach-Paffrath wurde in dieser Woche in Paffrath gesetzt. „Somit ist nach der Abnahme durch den TÜV als aufsichtsführende Stelle die Leitung im Sinne der Betriebsbereitschaft für den Transport von Erdgas technisch fertig gestellt und an das deutschlandweite Ferngasnetz angebunden“, schreibt der Netzbetreiber Open Grid Europe (OGE) in einer Pressemitteilung.