Brudermeister der Sankt Sebastianer holt sich den Titel Uli Lorenz ist der neue Kaiser von Quettingen

König konnte Uli Lorenz nicht mehr werden. Deshalb darf sich der 69-Jährige ab sofort Kaiser nennen. Die Geschichte dazu geht so: Lorenz ist Mitglied der Sankt Sebastianus-Schützenbruderschaft Quettingen, nahm am Freitag zum Auftakt des diesjährigen Schützenfestes an den Schießwettbewerben teil – und holte mit den 251. Schuss den Königsvogel runter. „Da er die Königswürde bereits schon einmal erlangt hat, darf er sich nun Schützenkaiser nennen“, erläutert Stefan Hebbel von den Quettinger Sebastianern.