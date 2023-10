Kurse für Jugendliche und Erwachsene in Leverkusen „Über Amateurfunk das Interesse an Technik wecken“

„Der Amateurfunk hat sich in vergangenen Jahrzehnten stark weiterentwickelt und ist äußerst vielfältig geworden“, berichtet Sprecher Ulrich Biermanski. Der Amateurfunk besitze „ein enormes Potential, um insbesondere Jugendliche für die Kernkompetenzen der MINT-Fächer zu begeistern und ihr Interesse an Technik zu wecken. Möglicherweise beeinflusst dieses Hobby auch die spätere Berufswahl“. Interessenten seien am Donnerstag, 19. Oktober, um 18 Uhr zu einem Info-Abend im Amateurfunk-Ausbildungszentrum des DARC-Ortsverbandes eingeladen. Es befinde sich im Gebäude des Technischen Hilfswerks (THW) an der Schlangenhecke 3. www.funklizenz.de