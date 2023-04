Auf dem Weg ins Museum Koloss „U17“ taucht in Leverkusen auf

Der Mann, der die eindringliche Titelmusik zum Filmklassiker „Das Boot“ geschrieben hat, war schon in Leverkusen. Klaus Doldinger hat bei den Jazztagen sein Können bewiesen. Im Mai kommt wieder „Boot“-Gefühl auf. Denn dann passiert „U17“ die Stadt. Ein Buchstabe und eine Zahl – ein sehr kurzer Name für 500 Tonnen, die bewegt werden. „U17“ reist von Kiel nach Speyer – vorbei an Leverkusen.