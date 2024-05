Politische Partizipation für die Jüngeren Bei der U-16-Wahl seine Meinung äußern

Für die anstehenden Europawahlen am 9. Juni ist das Wahlalter bereits auf 16 Jahre gesenkt worden. Der Landesjugendring setzt sich allerdings dafür ein, dass in Zukunft auch Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren wählen dürfen. Um darauf aufmerksam zu machen, dass auch Kinder und Jugendliche in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden, finden seit langem vor Europa-, Bundestags- oder Landtagswahlen sogenannte U-16- beziehungsweise U-18-Wahlen statt. Diese werden in NRW vom Landesjugendring koordiniert und in den Kommunen umgesetzt.