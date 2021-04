Dank vieler Projekt-Unterstützer aus Leverkusen : Der TuS 05 Quettingen bekommt jetzt Kunstrasen

Leverkusen Der Förderverein für den Kunstrasen auf dem Sportplatz am Weidenbusch hat die letzten Parzellen des virtuellen Platzes geschlossen. Damit steht nach zehn Jahren die Finanzierung für den realen Platz.

„Ach, ist der Rasen schön grün...“ Die Phrase aus einem Rennbahn-Sketch, den Loriot später teils aufgriff, könnte bald auch den Mitgliedern des TuS 05 Quettingen durch den Kopf gehen. Auf dem Sportplatz Am Weidenbusch geht es zwar nicht um Pferderennen, aber aufs „Geläuf“ kommt es trotzdem an.

Der Förderverein für den Kunstrasen auf dem Sportplatz am Weidenbusch hat die letzten Parzellen des virtuellen Platzes geschlossen, melden die Förderer. „Wir sind unglaublich happy“, sagt Vorstandsvorsitzender Jürgen Vissel, „dass wir unsere Ziele nach zehn Jahren endlich erreicht haben.“

Ohne hilfreiche Spender hätte das nicht funktioniert, betonen die Aktiven und bedanken sich „für jede Unterstützung seit der Gründung in 2011. Jede einzelne Parzellenbelegung und jede Spende hat uns diesem Ziel näher gebracht.“ Gerade während Corona-Pandemie hätten auf der Zielgeraden Leverkusener Unternehmen und Einrichtungen nochmal Gas gegeben, damit die restlichen Lücken in kurzer Zeit geschlossen werden konnten. „Ohne die Unterstützung von Wellpappenwerk Franz Gierlichs, Sparkasse Leverkusen, VR Bank Bergisch-Gladbach Leverkusen und der Bürgerstiftung Leverkusen hätten wir das Ziel in der vorgegeben Zeit nicht erreicht. Ein großes Dankeschön hierfür“, lobt Vissel.