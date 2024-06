Nach Brandstiftung in Leverkusen-Schlebusch Turnhallen-Sanierung wird fast sechs Millionen Euro teurer

Als in der Nacht auf den 4. Januar des vergangenen Jahres die Feuerwehr alarmiert wurde, stand die Fünffach-Sporthalle der Gesamtschule Schlebusch bereits in Flammen. Vier Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren hatten den Brand verursacht. Damals befand sich die Halle gerade in einer Grundsanierung, der Schaden ging in die Millionen. Jetzt ist klar, wie viel teurer das Nachspiel wird.