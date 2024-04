Stadtbekannte Großfamilie Türmchenvilla in Leverkusen kommt unter den Hammer

Zwangsversteigerungen am Amtsgericht Leverkusen sind nichts Besonderes. Am 22. Mai, 9.30 Uhr, jedoch steht ein außergewöhnliches Haus samt 85 Quadratmeter großer Garage auf der Tagesordnung: eine Villa in der Waldsiedlung, in der Mitglieder der stadtbekannten Großfamilie wohnen beziehungsweise gewohnt haben. Wegen der markanten Optik des Gebäudes ist das Haus auch als „Türmchenvilla“ bekannt. Wer sie passiert, sieht des Öfteren teure Limousinen in der Einfahrt. Nun kommt das Haus unter den Hammer.