Anbau an Einrichtung in Leverkusen eröffnet TSV baut Sportinternat für 700.000 Euro aus

Die Fußballnationalspieler Benjamin Henrichs und Kai Havertz, Elite-Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Handball-Bundesligaspielerin Jenny Souza – sie alle besuchten an frühen Punkten ihrer Karrieren das Sportinternat des TSV Bayer 04 an der Windthorststraße. Hier lernen Sportler aus verschiedensten Sportarten schon seit 1995 miteinander, doch vollends ausgereift war das Konzept bislang nicht. Nach acht Jahren ist nun der wahrscheinlich letzte An- und Erweiterungsbau des Internats abgeschlossen, durch den die Sportler weitaus mehr Platz und bessere Lernmöglichkeiten haben. In finanziellem und anderweitigem Zusammenspiel mit Bayer 04, der Bayer AG, dem Land und dessen Fördertöpfen sowie dem Sportbund ließ sich der Verein die Modernisierung rund 700.000 Euro kosten.