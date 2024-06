Veranstalter zieht sich aus Leverkusen zurück Trotz bester Resonanz – keine „Landpartie“ mehr am Schloss

Dabei hatten am diesjährigen Pfingstwochenende noch mehr als 10.000 Besucher den Markt in der märchenhaften Schlosskulisse genossen. Die Händler seien sehr zufrieden gewesen, heißt es aus Krefeld. Trotzdem ist nach vier Landpartien Schluss. Denn: „Die Parkanlage des Schlosses hat uns jedoch immer wieder vor erhebliche Probleme gestellt. Vor allem nach regenreichen Perioden war der Untergrund so aufgeweicht, dass der Aufbau von Ständen fast unmöglich wurde.“