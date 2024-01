Gruppe Kokubu spielt in Leverkusen Trommelkünstler aus Japan sind im Forum zu Gast

Es könnte sein, dass NRW-Innenminister Herbert Reul sich am 23. Januar den Abend freigehalten hat. Der Leichlinger mag Trommeln, geht selbst mit dem Trömmelchen beim Blütensamstagszug in Leichlingen mit. An besagtem Dienstagabend könnte er genau wegen dieser Leidenschaft im Leverkusener Forum sitzen, um Kokubu auf sich wirken zu lassen. Die Veranstalter preisen die neue Show „The Sound of Life“ der Gruppe als „eine der größten Trommelshows der Welt“, versprechen eine „magische Japan-Reise zwischen artistischem Trommelsturm und zarten Bambusflötentönen“.