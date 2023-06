Opladen feiert für einen guten Zweck Trödel, Musik und Kuchen in der Neustadt

Dieses Jahr geht der Spendenerlös erneut an „Kältegang“, einem Projekt des Vereins „Make it happen“ aus Leverkusen. Kältegang ist eine seit vier Jahren bestehende ehrenamtliche Obdachlosenhilfe in Leverkusen. Mit einem neuen Projekt möchte sich Kältegang an die jüngeren Nachbarn und Eltern wenden. „Viele junge Menschen sind noch orientierungslos und nicht ausgelastet, was dazu führen kann, dass sie auf dumme Gedanken kommen“, heißt es weiter. Mit einem Outdoor Sportprojekt sollen die Jugendlichen Spaß am Sport bekommen. Viele seien schon jetzt von der Idee begeistert und hätten ihre Unterstützung bei dem Projekt angeboten. Für Frauen soll es einen Outdoor Selbstverteidigungskurs geben. Zudem sollen auch Kindern von obdachlosen Eltern durch Besuche im Wildpark, Freibad oder Eiscafé ohne großen formalen Aufwand schöne Ferien ermöglicht werden. Die AGO findet die Idee ausgesprochen gut und beschloss das Projekt durch die Neustadtspende zu unterstützen.