Beim Stadtradeln Leverkusen tritt in die Pedale

Die Kilometerjagd geht wieder los: Ab 21. Mai lädt die Stadt Leverkusen Radfahrer ein, an der Kampagne Stadtradeln teilzunehmen. Bis zum 10. Juni können alle, die in Leverkusen wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, Kilometer für Leverkusen sammeln. Die gehen dann in den Wettbewerb mit anderen Kommunen ein. Ein stadtinterner Leistungsvergleich prämiert darüber hinaus die stärksten Teams in Leverkusen.