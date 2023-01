Preisschock Trinkbrunnen werden teuer – zu teuer für Leverkusen?

Viele Menschen trinken zu wenig, gerade bei Hitze in den Sommermonaten. Im August 2022 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, nach dem Städte und Kommunen mehr Trinkwasserbrunnen aufstellen sollen. Das NRW-Umweltministerium hat in den vergangenen zwei Jahren Fördergelder für die Unterstützung der Klimaanpassungen in Kommunen bereitgestellt. Darunter fiel auch die Förderung von Trinkbrunnenanlagen. Davon könnte auch Leverkusen profitieren. Erste Standorte für Trinkbrunnen hatte der Rat bereits in Opladen, Wiesdorf und Schlebusch ausgemacht. Laut einem Ratsantrag will die SPD das Projekt ausweiten. Sie schreibt: „Besonders in familiär-geprägten Stadtteilen, in denen Menschen überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind wie Hitdorf, Rheindorf, Küppersteg oder Lützenkirchen (ggf. weitere), sind in den Dorfzentren geeignete Standorte zu finden, da hier neben vielen Familien mit Kindern auch oft ältere Menschen leben und ein Trinkbrunnen für alle ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitserhaltung ist.“ Doch nun rückt das gut gemeinte Projekt in die Ferne, ein „Preis-Schock“ könnte es gänzlich in Frage stellen: Die Brunnen kosten doppelt soviel wie veranschlagt.