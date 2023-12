35. Schreibwettbewerb an der Marienschule in Opladen Fantasievolle Traumreisen und unerfüllte Lebensträume

TRAUM - In großen Lettern stand das Thema des diesjährigen Schreibwettbewerbs auf den Glasscheiben des neuen Treppenhauses der Marienschule. 40 Schüler aus allen Jahrgangsstufen, nicht ganz so viele wie bei den früheren Wettbewerben, haben sich dieses Mal davon inspirieren lassen und Traumgeschichten ersonnen. Sie sei immer wieder überrascht, wie fantasievoll und auch spannend die Beiträge sind, meinte Lehrerin Simone Dorfmüller am Rande der offiziellen Prämierung, die stets als feierliche, adventliche Vorlesestunde bei Kerzenschein gefeiert wird. In diesem Jahr zum 35. Mal.