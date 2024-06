Zeltlager in Opladen Training für den Feuerwehrnachwuchs

Leon, Emil und Lena stehen gemeinsam auf dem durchgeweichten Boden. Über ihren Köpfen zieht sich der Himmel abermals zu und nimmt eine bedrohliche schwarze Farbe an. Das Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und Leverkusen steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Doch echte Feuerwehrmänner und -frauen in spe lassen sich auch von starken Regenschauern und Gewittern nicht ins Bockshorn jagen: Insgesamt 600 Nachwuchsbrandbekämpfer inklusive Betreuern nächtigen seit Mittwoch in der Bahnstadt Opladen auf der großen Wiese am Campus der Technischen Hochschule TH Köln.