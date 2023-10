Verkehrsunterricht auf dem Marktplatz in Leverkusen-Opladen Toter Winkel – Unfälle nehmen zu

Eifrig winkt Neele aus dem Fahrerhaus des mächtigen Lkw, in den sie soeben geklettert war, ihren Mitschülern zu. Doch wo steckten die? Sie hatten sich in einer großen Gruppe vor den Kühler des Fahrzeugs gestellt und mussten nun erst etliche Schritte zurückgehen, bis sie ihre Freundin in der Kabine sehen konnten. Eindrucksvoll zeigten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei den Kindern der fünften Klasse so die Gefahren der toten Winkel im Straßenverkehr auf. Das sei aber nicht nur bei Kindern nötig, betonten die Experten.