Kostenpflichtiger Inhalt: Leverkusener Kultkneipe : „Topos“-Nachfolge: Jazz aus dem Wasserturm?

Jazz unter den Wolken? Der Wasserturm der EVL. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der legendäre Jazzkeller „Topos“ hat keine Zukunft mehr an seinem angestammten Platz in dem historischen Haus an der Hauptstraße. Darüber bestand Einigkeit im Stadtrat, nachdem der Eigentümer offenbar den Kaufpreis für das Gebäude so hochgeschraubt hatte, dass die Stadt ihn nicht bezahlen will.