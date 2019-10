Tödlicher Unfall in Leverkusen : Elfjährige stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Foto: Uwe Miserius Ein Lastwagen erfasste das Mädchen in Leverkusen.

Leverkusen Am Freitagmorgen hat es in Leverkusen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein elf Jahre altes Mädchen wurde am Willy-Brandt-Ring von einem Lastwagen erfasst. Das Kind starb an seinen schweren Verletzungen.

Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen bei einem schweren Unfall in Leverkusen ums Leben gekommen. Um kurz vor 8 Uhr war das Kind nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit dem Fahrrad auf der Elisabeth-Langgässer-Straße unterwegs. Nahe einer Tankstelle am Willy-Brandt-Ring wurde das Kind von einem Lastwagen erfasst. Der 28 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte offenbar vom Tankstellengelände über die Elisabeth-Langgässer-Straße auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen.

Rettungskräfte versuchten vergeblich, das schwer verletzte Kind zu retten. Es starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Notfallseelsorger betreuten die Zeugen vor Ort.

Die Polizei sperrte zur Unfallaufnahme auf dem Willy-Brandt-Ring in beiden Richtungen jeweils eine von zwei Fahrspuren. Das Verkehrsunfallteam der Polizei sicherte die Spuren des Unfalls.

