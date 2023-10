Kooperation für deustche Standorte vereinbart – einer davon ist Leverkusen TMD setzt auf Grünstrom von der Ostsee

Leverkusen · Der Bremsbelägehersteller mit Standort in der Fixheide kooperiert in Sachen Windkraft mit dem Energieunternehmen Iberdrola Deutschland für die hiesigen Standorte. Das Ziel bis 2030: Grünstrom weltweit an allen Standorten.

05.10.2023, 17:25 Uhr

Bremsbelägehersteller TMD Friction unterhält in der Fixheide keine Produktion mehr, allerdings noch etliche andere Unternehmensbereiche. Foto: Uwe Miserius

An der Schlebuscher Straße 99 kommt der Strom ab 2026 möglicherweise von der Ostsee. An der Adresse unterhält Bremsbeläge-Hersteller TMD Friction – viele kennen das Unternehmen aus früheren Zeiten noch als Textar – einen seiner Deutschland-Standorte. Das Unternehmen „hat einen langfristigen Vertrag mit Iberdrola Deutschland unterzeichnet, um seine Werke mit Grünstrom zu versorgen. Die neue Partnerschaft unterstreicht das Nachhaltigkeitsversprechen des Unternehmens, bis 2030 alle Standorte weltweit mit erneuerbaren Energien zu versorgen“, informiert TMD Friciton, seit einigen Jahren eine Tochtergesellschaft des japanischen Mischkonzerns Nisshinbo.