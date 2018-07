Leverkusen: Tierheim ist in den Ferien voll

Leverkusen Das Tierheim platzt aus allen Nähten. Derzeit sind sehr viele Tiere in Opladen untergebracht. Das liegt daran, dass Leverkusener ihre Vierbeiner während des Urlaubs in Pension geben. Es wurden aber auch wieder vermehrt Tiere ausgesetzt, berichtet Vereinschef Gerd Kortschlag.

Für gewöhnlich, sagt er aber, steige die Zahl der ausgesetzten Tiere in den Sommerferien deutlich. „In Leverkusen war es die vergangenen zwei Jahren vergleichsweise ruhig, aber in diesem Sommer sind es wieder deutlich mehr.“ Doch das Tierheim nimmt nicht nur ausgesetzte Tiere auf. Viele Leverkusener nutzen das Angebot der Tierschützer und geben ihre Vierbeiner über die Urlaubszeit in Pension

Während der Hitze die Tiere ordentlich zu versorgen, sei Höchstarbeit, so Kortschlag. „Wir versuchen, es all unseren Tieren so angenehm wie möglich zu machen“, berichtet der 67-Jährige. Größere Behälter, wie etwa Sand- und Wassermuscheln, in denen eigentlich Kleinkinder spielen, dienen den Vierbeinern im Heim – aber auch Wildtieren – als Abkühlung. „Das funktioniert eigentlich ganz gut.“ Doch wenn es heiß ist, bleiben die ehrenamtlichen Gassi-Geher aus, bedauert der Vorsitzende. „Und Auslauf brauchen unsere Hunde – auch an heißen Sommertagen.“