Spannende Kulturvermittlung für Kinder im Forum Leverkusen Theater aus Sand, Papier und Steinen

Rund geschliffene Steine baumeln an langen Schnüren vom Bühnenhimmel, Regisseur und Spieler Michael Lurse versetzt sie in Schwingung und lässt einen kleineren um den dicksten Brocken in der Mitte kreisen. Die Erwachsenen im Raum denken an die Erde in ihrer Umlaufbahn um die Sonne, sehen in den anderen weitere Planeten.