Probealarm am Donnerstag Leverkusen testet die Sirenen 

Am bundesweiten Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, wird die technischen Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung erprobt. Am Donnerstag werden um 11 Uhr deutschlandweit die mobilen Warnsysteme ausgelöst. Neben den Warn-Apps wird in diesem Jahr erstmals auch der „Cell Broadcast“ getestet. Das ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird. Eine App muss dafür nicht installiert werden. Damit die „Cell Broadcast“-Nachrichten empfangen werden können, muss auf dem Smartphone jedoch das neuste Update installiert sein, berichtet die Stadtverwaltung. Außerdem darf das Handy nicht ausgeschaltet oder im Flugmodus sein. Nicht alle Geräte sind in der Lage, solche Nachrichten zu empfangen. Vor allem ältere Modelle verfügen nicht über die entsprechende Technik. Neben den zentral ausgelösten Warnaktionen werden an diesem Tag auch die lokal verfügbaren Warnungen in Leverkusen getestet.