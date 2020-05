Test der Redaktion : Bürger müssen sich auf Warten einstellen

Leverkusen Die Verwaltung schaltet in den Normalbetrieb, doch wer ein kurzfristiges Anliegen hat, muss oft warten.

Die Stadt Leverkusen fährt nach der Corona-Zwangspause ihren Dienstbetrieb langsam wieder in Richtung Normalzustand. Das hat die Stadtspitze vergangene Woche beschlossen. Aber was bedeutet das beispielsweise für die Fachbereiche, die typischerweise oft von Bürgern aufgesucht werden? Zumindest bei der Abteilung Straßenverkehr, die für An- und Abmeldung von Fahrzeugen beziehungsweise für die Erteilung vom Führerscheinen und mehr zuständig ist, läuft alles wie vor der Krise. Dies meldete zumindest die städtische Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion. An einen Termin zu kommen, ist dennoch schwierig. Besser geht vieles per Post.

In der Führerscheinstelle seien seit Montag wieder alle Dienstleistungen zu den regulären Servicezeiten buchbar: „Wie viele Termine pro Tag zur Verfügung stehen, kann pauschal nicht beantwortet werden, da die einzelnen Dienstleistungen stark variieren (von 5 bis 45 Minuten)“, heißt es weiter. Setze man eine durchschnittliche Dauer von 20 Minuten an, wären bei voller Besetzung 48 Termine täglich möglich. Termine unter: 0214 4060 oder www.leverkusen.de. Gestern Vormittag ließen sich kein Termine mehr buchen.

Die städtische Zulassungsstelle sei aus dem Krisen-Modus raus, so die Stadt. Termine werden demnach mit einer Woche Vorlauf freigeschaltet. Die Verwaltung warnt: „Die Termine sind alle sehr schnell vergeben.“ Dies bestätigte sich gestern beim Versuch der Redaktion: Es war kein Termin mehr online buchbar. Je nach Bedarf vergibt die Zulassungsstelle zwischen 30 und 50 Termine täglich. Eine Fahrzeugzulassung kann seit dem 14. April „vorübergehend“ per Brief beantragt werden. Welche Unterlagen (wie Ausweis, Fahrzeugpaiere, Versicherungsnummer, Bankeinzugsermächtigung, Schilder etc.) eingeschickt werden müssen, steht auf der Internetseite der Stadt. Dort lässt sich auch gebührenfrei ein Kennzeichen reservieren. Selbst wer kein Wunschkennzeichen will, soll reservieren. Sind die Zulassungspapiere fertig, bekommt der Bürger den Abholungstermin „zeitnah“ mitgeteilt. Verschiedene Firmen (Schildermacher, Autohäuser oder Versicherungen) bieten zudem Zulassungsdienste an. Für das Abmelden eines Fahrzeuges muss der Halter nicht zum Amt: Das geht nur auf dem Postweg.