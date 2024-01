Rohrbruch in Schlebusch Teile der Fußgängerzone unter Wasser

Ein Wasserrohrbruch hat am Montagabend Teile der Schlebuscher Fußgängerzone unter Wasser gesetzt. Gegen 17.15 Uhr war eine Versorgungsleitung im Erdreich nahe dem Alten Bürgermeisteramt gebrochen. Das Wasser lief über die Bergische Landstraße in Richtung der Haustüren. Mitarbeiter der Adler Apotheke versuchten behelfsmäßig den Hauseingang zu schützen. Im Wohn- und Geschäftshaus der Pafümerie Mallack gelang das nicht, das Wasser drang in das Gebäude und flutete den Boden eines rund 200 Quadratmeter großen Kellers. Es kam zu einem Druckabfall, der vorübergehend zu Problemen bei der Wasserversorung im nahegelegenen Klinikum führte. Bei manchem Anwohner kamen Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Juli 2021 auf, als weite Teile Schlebuschs von Hochwasser überflutet wurden. EVL-Mitarbeiter stoppten den Wasserfluss, indem sie die Zuflüsse abschieberten. Die Häuser 24 bis 34 wurden von der Versorgung abgetrennt. An der Hausnummer 24 richteten Helfer eine mobile Wasserversorgungsstelle ein. Die Feuerwehr rückte mit Kräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Schlebusch aus und begann das Wasser abzupumpen. Ein Baum wurde unterspült. Fachleute müssen nun prüfen, ob er weiter standsicher ist oder gefällt werden muss.