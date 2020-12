Amtsgericht Leverkusen : Technische Panne im Prozess um Vergewaltigungsverdacht

Leverkusen Weil das Abspielgerät mit einer wichtigen Zeugenaussage nicht funktionierte, musste der Prozess vor dem Amtsgericht verschoben werden. In einer Anklage wegen Vergewaltigung hatte der zweite Termin in der Sache eigentlich ausreichen sollen. Doch erneut kamen die Juristen nicht zu einem Urteil.

Das Verfahren wird somit erst im neuen Jahr fortgesetzt – fast drei Jahre nach der verhandelten Tat. Laut Anklage nötigte ein 36-Jähriger seine einstige Freundin am 18. Juni 2018 im Bett der gemeinsamen Wohnung. Ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Die 38-Jährige berichtete in der ersten Hauptverhandlung, der Mann habe sie festgehalten, sich auf sie gesetzt und sei in sie eingedrungen. Dabei sei es zu starken Verletzungen an ihrer Brust gekommen. Sie habe ihm im Zuge dessen mehrfach gesagt, sie wolle nicht mit ihm intim sein. Ähnliche Situationen habe es bereits in der Vergangenheit zwischen dem Paar gegeben. „Aber es war dann einfacher, einfach nachzugeben“, berichtete die Frau vor rund einer Woche.