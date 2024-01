Kanal- und Bauwerksprojekte in Leverkusen TBL bauen in diesem Jahr Brücke an der Wietsche Mühle

Leverkusen · Für 2024 haben sich die TBL auch in Sachen Kanalbau einiges in der Stadt vorgenommen. Aber auch der Neubau der Brücke an der Wietsche Mühle steht auf der „To-Do“-Liste.

14.01.2024 , 12:27 Uhr

An der Wietsche Mühle wurde die Brücke nach Leverkusen beim Hochwasser 2021 stark beschädigt und war seither gesperrt. Foto: Uwe Miserius