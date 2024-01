Halteverbote am Dienstag in Leverkusen-Hitdorf TBL bauen Hochwassertore ab

Vater Rhein zieht sich wieder in sein Bett zurück, der Kölner Pegel liegt am Montagmorgen bei 6,95 Metern, Tendenz fallend. „Daher werden die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen die Hochwasserschutz-Tore 3 (Hafenstraße) und 4 (Hafen) in Hitdorf am Dienstag, 9. Januar, ab 8 Uhr wieder abbauen“, informiert die Stadt.