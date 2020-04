Gärtnerei Sarembe : Das lustvolle Leben der Wildbienen

Leverkusen Tausende von Seidenbienen schlüpfen in der Gärtnerei Sarembe in der Fixheide und paaren sich.

Alle reden über Corona. Dabei haben es die Bienen doch viel schwerer als der Mensch. Das belegen Zahlen: Seit 1989 ist die Masse der Insekten in Deutschland dramatisch geschrumpft, zeigt eine langjährige Untersuchung. An 63 Orten im Bundesgebiet – allesamt Naturschutzgebiete – verzeichneten Forscher einen Rückgang um durchschnittlich 76 Prozent. Eine Ursache für das Massensterben, so wird vermutet, könnten Stickstoffverbindungen sein, die als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

So weit, so schlecht. Doch es gibt Hoffnung: Sie sind noch da, und vermehren sich redlich. Wenn die Temperatur über zehn Grad steigt und die Sonne scheint, herrscht reger Flugbetrieb auf dem Gelände der Gärtnerei Sarembe in der Fixheide. Tausende von Wildbienenmännchen schwirren nah über dem Boden. Eine weitere gute Nachricht: Der maskuline Bienenschwarm ist nicht wegen der Frühblüher da, sondern auf Brautschau. „Die Weiden- oder Frühlings-Seidenbiene und ihre Artgenossen haben hier in der Gärtnerei einen geeigneten Brutplatz gefunden“, erklärt Hans-Martin Kochanek vom Naturgut Ophoven. Die für den Menschen harmlosen bodenbrütenden Wildbienen bohren ihre Niströhren und Nester am liebsten in ein Lehm-Sandgemisch, das zufällig auf dem Gelände der Gärtnerei zu finden ist, beschreibt der Biologe das Naturschauspiel.