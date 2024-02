Kultur in Leverkusen Ein Tanzspektakel der Superlative

Opulente Klangerlebnisse, atemberaubende Kulissen, prächtige Kostüme, mitreißende Darsteller und beeindruckende Tänze: All das erwartet die Zuschauer bei den Vorstellungen des Tanzprojektes unter der Überschrift „Mytha“, die am Samstag, 16. März – und somit gut eine Woche nach dem internationalen Frauentag - gleich zweimal an einem Tag im Forum über die Bühne gehen. Als Ehrengäste werden die Generalkonsulin der Ukraine und der Konsul aus Tibet erwartet.