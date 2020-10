Zweiter Vorfall in drei Tagen : Erneuter Überfall auf eine Tankstelle

Zweiter Vorfall in drei Tagen

Leverkusen:Raubüberfall Tankstelle Quettinger Straße in Quettingen gegen 21:00 Uhr

Leverkusen Ist das der Beginn einer Serie an Überfällen auf Tankstellen? Das prüft die Polizei nach dem zweiten Vorfall binnen weniger Tage. Die Täter waren jeweils mit einem Werkzeug bewaffnet.

Am Montagabend, 26. Oktober, hat ein bewaffneter Mann gegen 20.50 Uhr eine Tankstelle auf der Quettinger Straße in Quettingen überfallen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei bedrohte der Unbekannte die beiden 19-jährigen Angestellten, eine Frau und einen Mann, mit einem Werkzeug. Dabei könnte es sich um einen großen Schraubendreher oder einen Radmutternschlüssel handeln, sagt die Polizei. Der Täter floh mit dem Kasseninhalt sowie einem Portemonnaie in Richtung Kolberger Straße/ Quettinger Feld.

Die Polizei prüft nun Zusammenhänge mit dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Leverkusen-Wiesdorf, der sich am Samstag, 24. Oktober, ereignet hat. Da hatte ein mit einem Schraubendreher bewaffneter Mann gegen 19.40 Uhr eine 19-jährige Angestellte mit dem Werkzeug bedroht. Mit Bargeld und Tabakwaren verließ er den Tatort. Zeugenaussagen zufolge stieg er nach Verlassen der Tankstelle als Beifahrer in einen schwarzen Mercedes, der aus Richtung Williy-Brand-Ring auf das Tankstellengelände gefahren war. Nach Aussagen der Überfallenen soll der dunkelhaarige Täter mit Vollbart etwa 20 bis 26 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Bei der Tat soll er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Hose getragen haben und nicht maskiert gewesen sein.