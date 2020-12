Tag des Ehrenamts : Leverkusen-Taler an Faustball-Jugendförderin Mehle

Leverkusen-Taler an Faustball-Jugendförderin Mehle

Zum „Tag des Ehrenamtes“ am 5. Dezember wurde jetzt der Leverkusen-Taler zum 13. Mal verliehen. Elf Ehrenamtler waren diesmal nominiert. Preisträgerin wurde Ella Mehle, die seit Jahrzehnten in der Jugendarbeit der TSV-Bayer-Ahbteilung Faustball aktiv ist. Sponsor des Leverkusen-Talers ist die Sparda-Bank West.

Ella Mehle hat mehr als 100 Kindern und Jugendlichen die Sportart Faustball nähergebracht. Sie steht heute im Alter von 83 Jahren immer noch jeden Freitag beim U10/12-Training als Betreuerin an der Seitenlinie. Dabei betreut sie den Nachwuchs nicht nur sportlich, sondern steht ihm auch immer menschlich zur Seite. Zudem war sie bis Sommer 2020 bei jedem Spieltag und Turnier sowie bei sonstigen Events für die Gastronomie inklusive Einkauf von Getränken und Essen sowie Auf- und Abbau zuständig. Trotz der aktuellen Situation und ihres fortgeschrittenen Alters ist Ella Mehle weiter mit viel Energie und Freude im Einsatz.

Anders als in den Vorjahren konnte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Verleihung des Leverkusen-Talers nicht bei einem Empfang stattfinden. Die Übergabe an Ella Mehle erfolgte im kleinsten Kreis. Neben der Preisträgerin waren Oberbürgermeister Uwe Richrath, Steven Schmitz, Filialleiter der Sparda-Bank West, Niklas Hodel von der Abteilung Faustball beim TSV Bayer 04 Leverkusen sowie der Sohn von Ella Mehle anwesend. Nach der Übergabe trug sie sich ins Goldene Buch der Stadt Leverkusen ein.