In Leverkusen Tag der Archive lockt Geschichtsfreunde an

Leverkusen · Im Stadtarchiv gab es für die Besucher am Sonntag interessante Einblicke in die Bestände, aber auch in die Art und Weise, wie dort online recherchiert werden kann.

03.03.2024 , 15:08 Uhr

Nach dem Vortrag über Gaststätten in Opladen stellten sich Toni Blankerts (li.) und Stadtarchivar Julius Leonhard den Fragen der Besucher. Foto: Miserius, Uwe (umi)