Aktion für Bedürftige in Leverkusen Tafel sammelt Spenden für Weihnachtspakete

Oberbürgermeister Uwe Richrath lobte speziell das Netzwerk rund um die Tafel. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützt die Aktion durch Transporte, während die Pakete in der Metro gepackt und am Freitag, 15. Dezember, zwischen 9 und 16 Uhr in der evangelischen Christuskirche verteilt werden. Die Lebensmittelpakete, konkretisierte Richrath, seien nicht nur eine wichtige Quelle der Unterstützung für Familien, sondern auch ein Symbol der Solidarität in der Gemeinschaft. „Wir müssen auf die Schwächsten unserer Gesellschaft achten und ihnen speziell zur Weihnachtszeit zeigen, dass sie nicht vergessen sind“, sagte das Stadtoberhaupt.