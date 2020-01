Zahl der Bedürftigen steigt : Tafel braucht mehr Platz und Personal

Leverkusen 7000 Bedürftige versorgen die Ehrenamtler mit Lebensmittel. Die Nachfrage ist im Jubiläumsjahr ungebrochen.

Die Sorge um das tägliche Brot ist für viele Menschen unserer Stadt zum ständigen Begleiter geworden. „Ich habe das Gefühl, die Zahl der Bedürftigen steigt immer weiter“, sagte Reiner Endlein, zweiter Vorsitzender jener Einrichtung, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert: der Leverkusener Tafel. Ein trauriger Jahrestag? „Wir haben mal gesagt, es wäre toll, wenn es die Tafel nicht mehr geben müsste“, so Endlein, „aber die Menschen hier sind froh, dass es uns gibt. Somit ist unsere Aufgabe aktueller denn je.“

In der Tat nutzen mehr als 7000 Einwohner die Gelegenheit, qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an insgesamt sieben Ausgabestellen im Stadtgebiet abzuholen. Aber: Ohne die insgesamt 220 ehrenamtlichen Helfer, die pro Monat etwa 80 Tonnen Lebensmittel bei örtlichen Discountern und Händlern einsammeln und anschließend für Tafel-Kunden vor- sowie aussortieren, würde nichts gehen. Das zeigt schon alleine die Tatsache, dass die Ausgabestelle Quettingen vorrübergehend geschlossen bleibt, weil es derzeit zu wenig Fahrer für die Transporter gibt.

„Wir müssen dringend Verstärkung haben“, betonte Vorsitzender Adolf Staffe bei der symbolischen Schlüsselübergabe am Montag in der Mercedes-Benz-Niederlassung Leverkusen. Dort nahm er einen neuen 314 CDI Sprinter mit Kühlkoffer entgegen. Das Fahrzeug stand schon lange auf der Wunschliste, denn es ermöglicht die Einhaltung der vorgeschriebenen Kühlkette und somit die Ausgabe von Tiefkühlkost an Bedürftige.