Überfall in Leverkusen Supermarkt-Räuber flüchten ohne Beute

Ohne Beute sind zwei Unbekannte am frühen Mittwochmorgen nach einem versuchten Raubüberfall auf den Edeka-Supermarkt in Steinbüchel geflüchtet. Die beiden mit Sturmhauben maskierten Männer hatten laut Polizeibericht das Lager des Supermarkts an der Theodor-Adorno-Straße gegen 5.20 Uhr betreten und einen Angestellten (22) mit Messern bedroht. Sie forderten ihn auf, den Tresor zu öffnen. Der Mitarbeiter flüchtete daraufhin vom Lager in den Verkaufsraum. Die Männer verließen das Lager fluchtartig ohne Beute und bewegten sich zu Fuß in Richtung Holzhausen. Beide sollen schlank, etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Einer soll blondes, der andere dunkleres Haar haben.