Leverkusener Energieversorger stellt Förderantrag EVL sucht Wege zur klimafreundlichen Wärmeversorgung

Deutschland habe das Ziel, bis 2045 treibhausgasneutral zu sein. „Damit die EVL ihren Beitrag zu diesem Ziel leisten kann, ist in unseren Heizwerken eine Dekarbonisierung notwendig, also die Vermeidung von CO 2 -Emissionen“, sagt Ulrik Dietzler, Technischer Geschäftsführer der EVL. „Ebenso notwendig ist der effizientere Einsatz der Wärme und der Anschluss weiterer Gebiete an das Fernwärmenetz“. Die deutliche Erhöhung des Fernwärmeanteils an der Wärmeversorgung in Leverkusen habe jedoch auch Grenzen: „Ein Ausbau des Fernwärmenetzes ist nicht überall in Leverkusen technisch möglich oder wirtschaftlich sinnvoll.“ Eine Herausforderung seien strukturelle Besonderheiten wie Verkehrsachsen oder Landschaftsschutzgebiete, die das Stadtgebiet durchschneiden. Diese schafften sowohl in Nord-Süd-Richtung als auch in Ost-West-Richtung Barrieren für den Ausbau von Energieinfrastruktur.