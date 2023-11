Leverkusener Feuerwehr ist im Einsatz Sturm weht Partyzelt vom Dach

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr – sie warnt via Messengerdienst X (früher Twitter) vor dem markanten Wetter und empfahl, sich von Bäumen fernzuhalten – fuhr am frühen Nachmittag dann zur Zeltbergung an der Julius-Dohms-Straße in Küppersteg. Ein großes Partyzelt war samt Gestänge von einem Flachdachbau geweht worden und landete halb an einem Baum, halb auf der Straße. Am späteren Donnerstagnachmittag will die Leverkusener Feuerwehr eine erste Sturmbilanz herausgeben.