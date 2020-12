Reparatursäule in Opladen : Stummer „Nothelfer“ für Radfahrer

Leverkusen Die erste Fahrradreparatursäule der Stadt geht am Opladener Bahnhof in Betrieb. Nach einer Testphase sollen weitere Standorte folgen.

Luftpumpe oder Schraubenzieher vergessen? Kein Problem, am Bahnhof Opladen steht jetzt die erste Fahrradreparatursäule der Stadt. Der etwa 1,50 hohe, schlanke Nothelfer aus Metall wurde am Mittwoch von Baudezernentin Andrea Deppe und dem Mobilitätsmanager Christian Syring offiziell in Betrieb genommen. „Radfahren soll einfacher und populärer werden“, beschrieb die Beigeordnete den Zweck der Investition in Höhe von rund 2000 Euro. Nach einem Testlauf könnten weitere solcher Säulen folgen. Deppe schaut dabei auf Standorte wie den Neulandpark, das Hitdorfer Krancafé, die Balkantrasse oder auch den Wiesdorfer Busbahnhof – eben dort, wo viele Radler unterwegs sind. Andere Städte wie Frankfurt hätten mit der Reparatursäule bereits gute Erfahrungen gemacht, hieß es bei der Präsentation.