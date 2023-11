Feuerwehr Leverkusen informiert über Warn-App Stromausfall in Opladen

Leverkusen-Opladen · In Opladen ist am Freitagnachmittag in einigen Straßen länger dauernd der Strom ausgefallen, meldete die Feuerwehr kurz nach 17 Uhr über die Warn-App Nina. „Die zuständigen Behörden sind informiert.“ Feuerwehr und Polizei seien aber weiterhin über Mobilfunk oder die Nora-App erreichbar.

17.11.2023 , 17:41 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde die Bevölkerung in Leverkusen über die Warn-App Nina informiert. Foto: dpa/Marijan Murat

Dennoch sollten die Bürger aufmerksam sein. „Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe“, appellierten die Wehrleute.

(sug)