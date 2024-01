EVL repariert Schaden Stromausfall in Lützenkirchen und Quettingen behoben

„Die ersten Straßenzüge sind wieder versorgt“, meldet der Sprecher der Energieversorung Leverkusen (EVL), Stefan Kreidewolf am frühen Abend.. Fachleute des Energieversorgers hatten Teile der Stromversorgung wieder in Gang gesetzt, nachdem sie gegen 16.15 Uhr ausgefallen war. Grund sei eine Mittelspannungsstörung, berichtet Kreidewolf. Die Mitarbeiter seien bemüht, auch die noch lahm liegenden Bereiche der Stromversorgung wieder in Funktion zu bekommen. Betroffen sind zahlreiche Straßenzüge in Lützenkirchen und in Quettingen.